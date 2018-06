Polizeidirektion Montabaur / versuchter Diebstahl aus Garage

versuchter Diebstahl aus Garage

56244 Ötzingen - Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 30.05.2018, 14.00 Uhr - Freitag, 01.06.2018, 19.00 Uhr, mittels Hebelwerkzeug das Garagentor an einem derzeit leerstehenden Wohnhaus im Erlenweg aufzubrechen. Aus welchen Gründen auch immer blieb es beim Versuch. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Montabaur. Tel. 02602-92260.

