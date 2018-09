Polizeidirektion Montabaur / Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Niederwallmenach - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 06/07.09.2018 in ein Wohnhaus einzusteigen. Hierzu verwendeten sie einen Glasschneider und schnitten die Thermopenscheibe in Höhe des Fenstergriffes ein. Vermutlich durch einen in der Nachbarschaft bellenden Hund, ließen die Täter vom Objekt ab und entfernten sich. Hinweise bitte an die PI St.Goarshausen, 06771/93270.

