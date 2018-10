Polizeidirektion Montabaur / Versuchter Einbruchdiebstahl in ...

Versuchter Einbruchdiebstahl in REWE-Filiale

Katzenelnbogen - Am 07.10.2018, gegen 22:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch einen Einstieg über das Dach in die REWE-Filiale in Katzenelnbogen ein. Aufgrund der Spurenlage ist nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand davon auszugehen, dass durch die Täter nichts entwendet wurde. Sie wurden vermutlich durch eine Alarmauslösung an der weiteren Tatausführung gehindert, noch bevor sie die Verkaufs- und Verwaltungsräme des Marktes betreten konnten. Im Rahmen des Einsatzes vor Ort wurde öffentlichkeitswirksam ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Diez unter der Telefonnummer 06432-6010.

