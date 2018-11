Polizeidirektion Montabaur / Versuchter Wohnungseinbruch

Versuchter Wohnungseinbruch

Giesenhausen - In den frühen Morgenstunden des Samstag, 03.11.2018, vermutlich zwischen 02 und 03 Uhr, versuchte/n unbekannte/r Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Giesenhausen, Eichenweg, einzudringen. Sie versuchten die Wohnungstür aufzuhebeln, ließen jedoch ab, ohne in die Wohnung gelangt zu sein. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (02662-05580).

