Polizeidirektion Montabaur / Vollbrand Wohnhaus

Vollbrand Wohnhaus

Waldmühlen - Seit 07:20 Uhr steht in der Ortslage Waldmühlen in der Neustraße ein Wohnhaus in Vollbrand. Die Feuerwehren sind im Großeinsatz. Über Schadenshöhe, Ursache und mögliche verletzte Personen, liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet. Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen.

