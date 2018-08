Polizeidirektion Montabaur / Waldbrand rechtzeitig verhindert

Waldbrand rechtzeitig verhindert

Mudenbach - Am 19.08.2018, um 01:06 Uhr, wurde der Polizei in Hachenburg ein Waldbrand in einem Waldstück neben der Kreisstraße 9 von Mudenbach in Richtung Borod gemeldet. Vor Ort waren ca. 15 Quadratmeter Unterholz in Brand geraten. Der Brand ging vom Straßenrand aus und war dabei auf die angrenzenden Bäume überzugreifen. Durch den schnellen und beherzten Einsatz der freiwilligen Feuerwehren aus Hachenburg, Borod, Mudenbach und Müschenbach, die mit ca. 50 Leuten im Einsatz waren, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstanden nur geringe Sachschäden. Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizei in Hachenburg angestellt.

Autofahrer werden nochmals darauf hingewiesen, insbesondere bei der anhaltenden Trockenheit, auf keinen Fall brennende Gegenstände aus dem Auto zu werfen.

