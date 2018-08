Polizeidirektion Montabaur / Wallmerod Verkehrsunfallflucht

Wallmerod Verkehrsunfallflucht

Wallmerod - Am Samstag, den 18.08.2018, zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des dortigen REWE Marktes. Der Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren einen geparkten PKW und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. An dem beschädigten PKW konnte roter Farbabrieb festgestellt werden, so dass es sich beim dem Verursacher um ein rotes Kraftfahrzeug handeln könnte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg.

Polizeiinspektion Westerburg Tel.: 02663/98050 piwesterburg@polizei.rlp.de