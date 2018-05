Polizeidirektion Montabaur / Welkenbach - Diebstahl eines ...

Welkenbach - Diebstahl eines Rasenmähers

Welkenbach - Die in Welkenbach wohnhafte Mitteilerin hatte ihren roten Benzinrasenmäher in einem zirka 30 Meter vom Wohnhaus entfernten Schuppen gelagert. Als sie diesen nun am Samstag, 05.05.18, nutzen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Die Tatzeit liegt zwischen dem 14.04.18 und dem vergangenen Samstag. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

