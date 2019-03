Polizeidirektion Montabaur / Westerburg - Fahrt unter ...

Westerburg - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Westerburg - Am 09.03.2019 wurde gegen 20:30 Uhr ein PKW in der Wörthstraße in Westerburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrerin wies Anzeichen für Alkoholkonsum auf. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen überhöhten Wert. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Fahrerin erwartet der Entzug der Fahrerlaubnis und eine Strafanzeige.

