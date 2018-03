Polizeidirektion Montabaur / Westerburg-Sainscheid, Brand ...

Westerburg-Sainscheid, Brand einer Absauganlage

Westerburg-Sainscheid - Industriegebiet Westerburg-Sainscheid. Am Montag, 19.03.2018, gegen 17:25 Uhr, kam es in einer metallverarbeitenden Firma zu einem Brand in der Absauganlage. Vermutlich durch die Überhitzung eines Motors des Absaugsystems gerieten die Filterpapiere in den Absaugrohren in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand kein Personen- und Gebäudeschaden. Allerdings beläuft sich der Sachschaden an der Absauganlage nach derzeitigen Schätzungen auf ungefähr 60.000 Euro.

