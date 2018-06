Polizeidirektion Montabaur / Westerburg - Verkehrsunfallflucht ...

Westerburg - Verkehrsunfallflucht - Geparkter Pkw beschädigt

Westerburg - Am 05.06.18, zwischen 11.50 Uhr und 13.45 Uhr, wurde in Westerburg in der Neustraße ein neben der Fahrbahn geparkter Pkw beschädigt. Der Außenspiegel wurde wahrscheinlich durch einen anderes, vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallversucher bitte an die Polizei Westerburg unter 02663-98050.

