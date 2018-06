Polizeidirektion Montabaur / Westerburg / Westerwaldkreis ...

Westerburg / Westerwaldkreis /Einbruch in Modeschmuckgeschäft

Montabaur - In der Zeit von Samstag, dem 02.06.2018, 15.00 Uhr bis Montag, 04.06.2018, 10.00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Metallseitentür eines Modeschmuckgeschäftes in der Innenstadt von Westerburg auf und gelangten so ins Geschäftsinnere. Ausweislich der vorgefundenen Spuren begaben sich die Täter hinter den Verkaufstresen und versuchten die verschlossene Verkaufskasse aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, so dass die Täter den Tatort wieder auf dem Eindringweg verließen. Die Schmuckauslagen wurden nicht angegangen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 02663 / 98 050

