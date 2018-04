Polizeidirektion Montabaur / Wiederholte Betrugsmasche ...

Wiederholte Betrugsmasche Falscher Polizeibeamter

Nastätten - Auch am Dienstag, 27.03.2018, kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil eines 81-jährigen Anwohners in Nastätten. Der Mann hatte einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin erhalten, die versuchte mit einer ausgedachten Legende, u. a. Angaben über die Vermögensverhältnisse zu erlangen. Da ein avisierter persönlicher Termin für den Folgetag nicht statt fand, informierte der Rentner am 29.03.2018 die Polizei.

