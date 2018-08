Polizeidirektion Montabaur / Wirges - Musikfestival SPACK

Wirges - Musikfestival SPACK

Montabaur - Wie in den Vorjahren fand am letzten Augustwochenende das SPACK-Festival im Westerwald statt. Es handelt sich um eine Konzertveranstaltung mit Campingmöglichkeiten. An beiden Tagen hielten sich jeweils mehr als 4000 Besucher auf dem Festivalgelände auf. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse. Rohheitsdelikte wurden keine angezeigt. Es mussten aber 25 Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet werden. Bei Personenkontrollen am Eingangsbereich und auf dem Festivalgelände waren entsprechende Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt worden. Am frühen Samstagabend kam es unweit des Geländes zu einem tragischen Unglücksfall. Ein junger Mann hatte sich unberechtigt Zutritt zu einem Firmengelände verschafft und war über dort gelagerte Paletten auf das Dach einer Halle geklettert. Nach wenigen Metern stürzte er durch das Dach und fiel ca. 6 Meter tief auf den Betonboden. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ob es sich um einen Festivalbesucher handelte ist nicht bekannt. Die Identität des jungen Mannes steht bisher noch nicht fest.

