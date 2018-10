Polizeidirektion Montabaur / Wirges - Verkehrsunfallflucht ...

Wirges - Verkehrsunfallflucht durch den Fahrer eines goldfarbenen Kleinwagens!

Wirges - Am späten Vormittag des 27.09.2018 kam es in der Samoborstraße zu einem Verkehrsunfall mit etwa 200,- Euro Sachschaden und anschließender Flucht des Verursachers! Eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus der VG Wirges wollte mit ihrem VW Golf nach links auf den Parkplatz des TEDI-Marktes abbiegen und ein vom Parkplatz kommender Fahrer eines goldfarbenen Kleinwagens signalisierte durch Handzeichen, dass die junge Frau zuerst fahre solle. Als diese dann anrollte, setzte sich der Kleinwagen ebenfalls in Bewegung und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer, etwa 50 Jahre alt und mit dunklen Haaren, stoppte kurz und entfernte sich dann mit seinem auffallend goldfarbenen Fahrzeug, an dem sich WW-Kennzeichen befunden haben sollen. Die Polizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise!

