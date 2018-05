Polizeidirektion Montabaur / Wirges. Verstoß ...

Wirges. Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Wirges - Am Samstag, 26. Mai, 01.21 Uhr konnten in der Bahnhofstraße vier 18-jährige Männer aus der VG Wirges und Montabaur angetroffen werden, die sich widerrechtlich in einem Verkaufsstand für Spargel aufhielten. Da es deutlich nach Marihuana in dem Stand roch, wurden die Personen näher kontrolliert und bei einem der Männer konnte dann ein Tütchen mit Marihuana sichergestellt werden. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

