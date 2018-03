Polizeidirektion Neumünster / 180325-3-pdnms Trickbetrüger am ...

180325-3-pdnms Trickbetrüger am Telefon weiterhin aktiv

Gettorf / Jevenstedt - 180325-3-pdnms Trickbetrüger am Telefon weiterhin aktiv

Gettorf / Jevenstedt / Bereits am 23.03.2018 wurden der Kriminalpolizei Eckernförde 5 Fälle bekannt, in denen im Raum Gettorf unbekannte Anrufer versuchten lebensältere Menschen über deren Vermögensverhältnisse auszuhorchen. Dabei stellten sie zum einen Gewinne in Aussicht zum anderen gaben sie sich als Polizeibeamte aus und versuchten so das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen. Ein Rentner ließ sich tatsächlich überrumpeln und gab Auskunft über seine finanziellen Verhältnisse. Insgesamt kam es allerdings in den fünf bekannt gewordenen Fällen in Gettorf zu keinem Schaden. In Jevenstedt allerdings gelang es bislang unbekannten Tätern mit diversen Anrufen eine 90-jährige Rentnerin zur Übergabe von mehreren tausend Euro zu überreden. Der angebliche Neffe gab vor einen größeren Bargeldbetrag für einen Immobilienkauf zu benötigen. Die Polizei warnt erneut davor am Telefon zu vertrauensseelig gegenüber angeblichen Polizeibeamten oder Verwandten (Enkel/Neffe) zu sein. Lassen sie sich am Telefon oder an der Haustür nicht zu ihren Vermögensverhältnissen ausfragen und übergeben sie schon gar nicht Geld oder Wertgegenstände an Fremde. Nehmen sie bei derartigen Anrufen Kontakt mit ihren Verwandten auf oder rufen sie über 110 bei der Polizei an.

Rainer Wetzel

OTS: Polizeidirektion Neumünster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47769.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222