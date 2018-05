Polizeidirektion Neumünster / 180504-5-pdnms Bundesstraße 76 ...

180504-5-pdnms Bundesstraße 76 für 1 Stunde voll gesperrt

Altenhof - 180504-5-pdnms Bundesstraße 76 für 1 Stunde voll gesperrt

Altenhof / Am Morgen des 04.05.2018, gegen 07.55 Uhr wurde auf der Bundestraße 76 B 76) Richtung Eckernförde, Höhe Altenhof kurz hinter dem "Grünen Jäger " ein Pkw rechts neben der Fahrbahn an einem Baum gemeldet. Am Einsatzort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass andere Verkehrsteilnehmer den 82-jährigenen Pkw-Fahrer bereits aus dem Fahrzeug gezogen und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen hatten, die kurz darauf von dem eintreffenden Notarzt fortgeführt wurden. Offenbar hatte er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über den Wagen verloren war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wegen der Landung des Rettungshubschraubers auf der Fahrbahn musste die B 76 für etwa 1 Stunde voll gesperrt werden. Der 82-verstarb noch am Geschehensort.

Rainer Wetzel

