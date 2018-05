Polizeidirektion Neumünster / 180525-1-pdnms Gartenlaube ...

180525-1-pdnms Gartenlaube brannte aus

Neumünster - 180525-1-pdnms Gartenlaube brannte aus

Neumünster / Am 25.05.2018, gegen 06.09 Uhr wurde ein Feuer in der Kleingartenanlage in der Straße Radekoppel, im Stadtteil Brachenfeld gemeldet. Hier war aus bislang nicht geklärter Ursache eine Gartenlaube in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Laube bereits in voller Ausdehnung. Trotz der Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Neumünster, brannte die Laube vollkommen aus. Eine weitere angrenzende Laube wurde auch noch in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe können zurzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Tel.-Nr.: 04321 9450.

Rainer Wetzel

OTS: Polizeidirektion Neumünster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47769.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222