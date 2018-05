Polizeidirektion Neumünster / 180531-2-pdnms Pkw überschlägt ...

180531-2-pdnms Pkw überschlägt sich Fahrer schwer verletzt

B 203 Loose - 180531-2-pdnms Pkw überschlägt sich Fahrer schwer verletzt

B 203 Loose / Am 30.05.2018, gegen 22.30 Uhr, kam ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 203 (B 203) in Höhe Loose nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Kiel eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme- Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 203 z. T. voll gesperrt werden. An dem Pkw dürfte ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden sein. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Rainer Wetzel

