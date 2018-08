Polizeidirektion Neumünster / 180815-6-pdnms Kripo bittet um ...

180815-6-pdnms Kripo bittet um Hinweise

Rendsburg - 180815-6-pdnms Kripo bittet um Hinweise

Rendsburg / Am 14.08.2018, zwischen 08.30 Uhr und 17.30 Uhr wurde von bislang unbekannten Tätern in ein Einfamilienhaus in Rendsburg, im Rotenhöfer Weg eingebrochen. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus und stahlen hier eine geringe Menge Bargeld sowie eine Geldkassette mit Personaldokumenten. Außerdem wurde mit dem im Haus vorgefunden Autoschlüssel der auf der Auffahrt stehende Pkw geöffnet und durchsucht. Die Kriminalpolizei Rendsburg hofft, dass Zeugen möglicherweise über den langen Tatzeitrum Beobachtungen gemacht haben (verdächtige Personen oder Fahrzeuge), die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Tel.-Nr.: 04331 2080.

Rainer Wetzel

