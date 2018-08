Polizeidirektion Neumünster / 180820-1-pdnms Kind wird von Bus ...

180820-1-pdnms Kind wird von Bus erfasst

Neumünster / Am 20.08.2018, gegen 15.00 Uhr überquerte ein 6-jähriges Kind die Christianstraße in Höhe Nr. 80 und achtete dabei nicht auf einen Bus, der in Richtung Innenstadt fuhr. Die Busfahrerin bremste, konnte allerdings nicht mehr vermeiden, dass es noch zu einer Berührung mit dem Kind kam. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt. Weiterhin stürzten durch das strake Abbremsen zwei Fahrgäste (1 Kind 11 Jahre alt und eine Frau 53 Jahre alt). Die Busfahrerin erlitt einen Schock. Die beiden Kinder wurden in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster eingeliefert und verbleiben dort vorsorglich zur Beobachtung.

