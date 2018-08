Polizeidirektion Neumünster / 180825-1-pdnms Verkehrsunfall mit ...

180825-1-pdnms Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Brekendorf / Holzdorf - 180825-1-pdnms Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Brekendorf / Holzdorf / Am 25.08.2018, gegen 12.45 Uhr befuhr ein 78-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad die Kreisstraße 86 (K86) aus Fleckeby kommend Richtung Brekendorf. In Höhe Ortseingang Holzdorf verlor der 78-jährige in einem Kurvenbereich Kontrolle über das Motorrad, stürzte und Motorrad sowie der Fahrer rutschten auf die Gegenfahrbahn. Hier wurde der Fahrer von einem entgegen kommenden Pkw (Fahrer 75 Jahre alt) erfasst und schwer verletzt. Er verstarb nach vergeblichen Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalaschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte etwa 3200 Euro betragen. Die K 86 musste für die Unfallaufnahme-Rettungs- und Bergugsarbeiten bis 16.35 Uhr voll gesperrt werden. Zu maßgeblichen Behinderungen kam es allerdings nicht. Rainer Wetzel

OTS: Polizeidirektion Neumünster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47769.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222