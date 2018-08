Polizeidirektion Neumünster / 180830-2-pdnms Polizei sucht ...

180830-2-pdnms Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Bordesholm / Groß Buchwald / Am 28.08.2018, gegen 13.20 Uhr, fuhren zwei Geschwister (Junge und Mädchen 10 und 13 Jahre alt) mit ihren Rädern in Groß Buchwald auf dem dortigen kombinierten Geh- und Radweg an der Hauptstraße, in Richtung Leckerhölken. In Höhe Dorfplatz am ihnen auf der Fahrbahn ein Lkw entgegen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geriet der Lkw nach rechts auf den Geh-und Radweg und es kam zu einer Berührung mit dem Fahrradlenker des Mädchens. Die 13-jährige geriet aus dem Gleichgewicht stieß seitlich mit ihrem links von ihr fahrenden Bruder zusammen und beide stürzten. Dabei verletzten sich beide leicht. Der Lkw fuhr weiter. Es hielten mehrere Verkehrsteilnehmer bei den Kindern kurz an. Eine Frau, etwa 40 Jahre alt, mit einem grauen Kleinwagen hielt ebenfalls an und kümmerte sich um die Kinder. Die Polizei ermittelt wegen des Verkehrsunfalls und bittet den Lkw-Fahrer und auch die Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Frau sich unter der Tel.-Nr. 04322 96100 zu melden.

Rainer Wetzel

