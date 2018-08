Polizeidirektion Neumünster / 180830-3-pdnms Jugendlicher ...

180830-3-pdnms Jugendlicher brachte sich selbst Verletzungen bei

Neumünster / Den Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen löste am Nachmittag des 30.08.2018, gegen 16.00 Uhr ein 16-jähriger Jugendlicher in der Innenstadt von Neumünster aus. Der junge Mann hatte sich nach ersten Feststellungen der eingesetzten Beamten selbst Schnittverletzungen beigebracht und blutete. Von der Wasbeker Straße aus war er in Richtung Innenstadt gegangen und hatte die Leitstelle der Polizei angerufen und z. T. über seinen Standort informiert. Da die Hintergründe zunächst völlig unklar waren, wurden mehrere Streifenwagen zu diesem Einsatz entsandt. Letztendlich konnte eine Funkstreifenbesatzung den 16-jährigen in der Wasbeker Straße antreffen und festhalten. Er wurde zunächst zur Behandlung in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster gebracht. Allem Anschein nach könnte eine gesundheitliche Beeinträchtigung Hintergrund für sein Handeln gewesen sein.

