Polizeidirektion Neumünster / 180903-1-pdnms Führerschein wurde ...

Eckernförde / Am 02.09.2018, gegen 12.30 Uhr kam es zu einem körperlichen Übergriff eines 63-jährigen Pkw-Fahrers gegenüber einem Fußgänger (58 Jahre alt). Zuvor war der 63-jährige mit seinem Pkw nach derzeitigem Ermittlungsstand schneller als erlaubt (verkehrsberuhigter Bereich / Schrittgeschwindigkeit erlaubt) in Eckernförde, Kieler Straße Übergang zur Gerichtsstraße in Höhe des dortigen Cafes unterwegs und fuhr augenscheinlich absichtlich in gefährdender Art und Weise auf ein Fußgängerpaar zu. Kurz vor dem Paar wurde der Pkw weggelenkt und in der Folge kam es zunächst zu einem verbalen Austausch und dann schlug der Pkw-Fahrer dem Fußgänger mit der Hand ins Gesicht. U.a. hatte ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, das Geschehen z. T. selbst gesehen und alarmierte seine Kollegen vom Polizeirevier Eckernförde. Diese konnten den betreffenden Pkw kurz darauf stoppen und kontrollieren. Der 63-jähriege schilderte den Vorgang anders als der Geschädigte und Zeugen. Für die Beamten lag allerdings der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einer Körperverletzung vor. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Führerschein beschlagnahmt, und der Schlüssel bis auf weiteres sichergestellt.

