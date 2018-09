Polizeidirektion Neumünster / 180907-1-pdnms Fußgängerin von ...

180907-1-pdnms Fußgängerin von Wohnmobil erfasst

Aukrug / Am 06.09.2018, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 67- jähriger Wohnmobilfahrer mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 430 (B430) aus Hohenwestedt kommend in Richtung Neumünster. In Höhe des Parkplatzes Boxberg überquerten zwei Frauen ( 72 und 66 Jahre alt) die Fahrbahn der B 430. Trotz Bremsmanöver des Wohnmobilfahrers wurde die 72- jährige von dem Fahrzeug erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster eingeliefert.

