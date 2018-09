Polizeidirektion Neumünster / 180919-1 Altbatterien gerieten in ...

180919-1 Altbatterien gerieten in Brand

Dätgen / Am 19.09.2018, gegen 13.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Lkw auf dem Gelände das Autohofes Dätgen an der A 7 informiert. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Sattelzugfahrer auf der A 7 bemerkt hatte, dass seine Ladung (Altbatterien) in Brand geraten war. Ihm gelang es noch von der A 7 abzufahren und den Sattelauflieger im hinteren Bereich des Autohofes abzustellen. Hier konnten mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umland mit Schaum den Brand löschen. Allerdings lief Flüssigkeit aus dem Auflieger aus, so dass der Parkplatz weiträumig abgesperrt werden musste. Die Arbeiten der Freiwilligen Feuerwehr dauern zurzeit (16.30 Uhr) noch an. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können zurzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand.

