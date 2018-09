Polizeidirektion Neumünster / 180919-1 Falsche Polizeibeamte ...

180919-1 Falsche Polizeibeamte sind wieder aktiv

Neumünster / Zeitgleich zum Auftakt der Polizeilichen Aktion "Vorsicht Abzocke" wurden im Stadtgebiet von Neumünster im Laufe des 19.08.2018 diverse lebensältere Menschen von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Während einige Angerufene die betrügerische Masche gleich erkannten und auflegten, um danach die Polizei zu informieren dauerte es bei den anderen bis zu dem Zeitpunkt, als die Anrufer Bankdaten erfragen wollten. Da wurden auch diese Angerufenen misstrauisch und legten auf, so dass bislang niemand geschädigt wurde. Die Kriminalpolizei geht in allen Fällen davon aus, dass die Angerufenen nach Vornamen, die auf ein höheres Lebensalter schließen lassen, aus Telefonverzeichnissen herausgesucht wurden. Von der Polizei werden derartige Daten nicht am Telefon erfragt. Deshalb wird erneut vor diesen betrügerischen Anrufen gewarnt und die Polizei rät : Legen sie auf wenn: Sie nicht sicher sind wer anruft / Der Anrufer Geld fordert / Sie jemand unter Druck setzt.

