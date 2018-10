Polizeidirektion Neumünster / 181004 - 6 - pdnms Fußgängerin ...

181004 - 6 - pdnms Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Rendsburg - 181004 - 6 - pdnms Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Rendsburg / Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am 04.10.2018, gegen 11.19 Uhr in Rendsburg, in der Aalborgstraße. Hier fuhr ein Bus in Richtung Rendsburg. Für den Busfahrer (50 Jahre alt) von links kommend wollte eine Frau (60 Jahre alt) die Fahrbahn überqueren. Offenbar hatte sie den Bus nicht wahrgenommen und trotz Hupen und Bremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und war nicht ansprechbar. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Kiel geflogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Mögliche Unfallzeugen, die von der Polizei noch nicht gehört wurden, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 04331 208450 zu melden.

