Polizeidirektion Neumünster / 181008-1-pdnms Einbruch in ...

181008-1-pdnms Einbruch in Optikergeschäft

Rendsburg - Rendsburg/In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, letzter Woche, brachen bisher unbekannte Täter in ein Optiker-Geschäft in Rendsburg, in der Hohen Straße ein. Dazu wurde eine Glasscheibe neben der Eingangstür eingeschlagen. Dabei entwendeten sie eine hohe Anzahl Sonnenbrillen. Neben den Sonnenbrillen wurde auch eine nichtgering Summe an Wechselgeld von den Tätern mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft derzeit auf ca. 36.000,-- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg unter der Telefonnummer 04331/208-450 in Rendsburg zu melden.

Michael Heinrich

