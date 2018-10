Polizeidirektion Neumünster / 181008-2-pdnms Raub im Hotel

181008-2-pdnms Raub im Hotel

Alt Duvenstedt - Alt Duvenstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Montagmorgen, um 01.00 Uhr drangen zwei maskierte Männer in das Hotelgebäude in Alt Duvenstedt ein. Zu diesem Zeitpunkt war nur ein 59jähriger Nachtportier am Empfangstresen. Die beiden maskierten Täter zwangen ihn, den Tresor zu öffnen. Anschließend verschwanden die Täter mit einer größeren Summe Bargeld. Auf ihrem Fluchtweg zur B 203 entledigten sich die Täter Teile ihrer Tatkleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04331/208-450 zu melden.

Michael Heinrich

