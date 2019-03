Polizeidirektion Neumünster / 190326-pdnms-1 Bombendrohung

190326-pdnms-1 Bombendrohung

Rendsburg - Rendsburg/In der Nacht ging im Rathaus in Rendsburg eine Bombendrohung per E-Mail ein. In der Nachricht teilte ein unbekannter Absender mit, dass sich Sprengstoff im Rathaus befinde. Mit Arbeitsbeginn wurde diese Nachricht gelesen und die Polizei informiert. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert und weiträumig abgesperrt. Vorsorglich wurden auch Sprengstoff-Spürhunde im Rathaus eingesetzt. Die Absuche verlief negativ. Um 11.30 Uhr wurde das Rathaus wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.

Michael Heinrich

