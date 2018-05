Polizeidirektion Neumünster / 90-jähriger nach PKW Unfall ...

90-jähriger nach PKW Unfall schwer verletzt

Neumünster - Kr. RD-ECK / Luhnstedt. Am gestrigen 05.05.2018, gegen 19.40 Uhr, kam ein PKW Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der 90-jährige Fahrer eines Opel Astra kam auf der Landesstraße 125 zwischen Stafstedt und Luhnstedt vermutlich allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einem angrenzenden Feld liegen. Der ältere Herr wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er wurde mit schwer verletzt in die Imland Klinik nach Rendsburg verbracht. Zum Sachschaden ist nichts Näheres bekannt.

Jochen Lentföhr

OTS: Polizeidirektion Neumünster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47769.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222