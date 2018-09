Polizeidirektion Neumünster / B 203 / Loose / Kreis RD-ECK - ...

B 203 / Loose / Kreis RD-ECK - Unfallbeteiligte gesucht

B 203 / Loose / Kreis RD-ECK. Rund 1000 Euro Schaden entstanden bereits am Samstag (15.09.18, 14.45 Uhr) an einem Peugeot 206. Die 46-jährige Fahrerin war auf der B 203 von Eckernförde in Richtung Kappeln unterwegs, als in der Schwansenstraße ein Auto über ein offenbar verlorenes Stützrad eines Pkw-Anhängers fuhr. Dadurch wurde das Stützrad hoch und gegen den Peugeot geschleudert. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Rieseby sucht Unfallzeugen beziehungsweise bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04355 / 510.

Sönke Hinrichs

