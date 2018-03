Polizeidirektion Neumünster / B 205 / Neumünster - Südumgehung ...

B 205 / Neumünster - Südumgehung - Schwerer Unfall

Neumünster. Südumgehung B 205. Bei einem Unfall auf der B 205 zwischen der Saalestraße und der Altonaer Straße (Höhe DOC) stießen heute (31.03.18) ein Lastkraftwagen und ein mit zwei Frauen und einem Säugling besetzter Mercedes Vito zusammen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 08.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (51) des Lkw mit Fahrtrichtung Autobahn A7 auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw kollidiert sein. Der am Heck touchierte Vito schleuderte und blieb auf der Seite liegen. In dem Vito wurden die beiden Frauen verletzt, eine 41-Jährige so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in die Kieler Uniklinik gebracht wurde. Für den Säugling (sechs Monate) kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb an der Unfallstelle. Ersthelfer hatten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aufopfernd um den Säugling gekümmert. Die zweite Insassin (es liegen noch keine Personendaten vor) wurde in das Krankenhaus Neumünster gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat einen Sachverständigen mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Die B 205 ist in dem genannten Bereich voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich abgeleitet. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das DOC. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 12 Uhr andauern.

