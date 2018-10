Polizeidirektion Neumünster / BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE ...

BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE - Sperrung nach Auffahrunfall

BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE - 181011-2-pdnms Unfall auf der A7 bei Kaltenkirchen

BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE. Die Autobahn 7 ist nach einem Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt in Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr wird ab Kaltenkirchen abgeleitet. Gegen 14 Uhr bremsten Fahrzeuge in Fahrtrichtung Norden verkehrsbedingt ab. Der Fahrer eines Sprinters übersah das Stauende und schob insgesamt fünf Fahrzeuge ineinander. Beteiligt sind ein Wohnmobil, ein weiterer Sprinter, zwei Pkw und ein Pkw mit einem Pferdeanhänger. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden fünf Menschen verletzt, vier in Krankenhäuser gebracht. Ein Pferd in dem Anhänger blieb offenbar unverletzt, wird aber dennoch von einem Tierarzt betreut und derzeit in einen anderen Transporter umgeladen. Dazu ist auch die Gegenfahrbahn (Richtung Hamburg) kurzzeitig gesperrt. Es kommt zu entsprechenden Behinderungen. Die beteiligten Autos müssen abgeschleppt werden. Die Sperrung Richtung Norden im Baustellenbereich wird noch mindestens bis 16.30 Uhr andauern.

