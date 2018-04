Polizeidirektion Neumünster / Bornholt / Kreis RD-ECK - ...

Bornholt / Kreis RD-ECK - Sachschaden nach Feuer in Werkstatt

Bornholt / Kreis RD-ECK - 180405-3-pdnms Sachschaden nach Feuer in Werkstatt

Bornholt / Kreis RD-ECK. Auf rund 25000 Euro wird der Schaden geschätzt, der heute (05.04.18, 07.50 Uhr) bei einem Feuer in einer Werkstatt in Bornholt (Zum Töpferberg) entstand. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer technischen Ursache am Fahrzeug aus. An der Werkstatt entstand ein Schaden am Dachstuhl.

Sönke Hinrichs

