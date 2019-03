Polizeidirektion Neumünster / Eckernförde Vorsicht, Trickdiebstahl

Eckernförde Vorsicht, Trickdiebstahl

Eckernförde. Am Montagvormittag (25.03.19, 10 Uhr) ereignete sich auf dem Parkplatz Sauersgang ein Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann (etwa 30 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, athletisch, grüne Jacke, blaue Jeans) hatte einen 78-jährigen Rentner angesprochen und gebeten, ein 2 Euro Stück zu wechseln. Kurz darauf wollte der Mann noch ein 1 Euro Stück in zwei 50 Cent Münzen wechseln. Erst später stellte der Senior das Fehlen von Geldscheinen fest. Die Kriminalpolizei in Eckernförde hat zwar zurzeit keine weiteren Fälle, kennt die Masche aber aus September / Oktober 2018. Sie warnt: Die hilfsbereiten Senioren holen ihre Geldbörse heraus und stellen erst später das Fehlen von Bargeld fest. Die Diebe sind offenbar so fingerfertig, dass die Geschädigten den Diebstahl nicht bemerken, obwohl sie ihre Geldbörse in den Händen halten. Unser Tipp: Halten Sie ausreichend Abstand zu fremden Personen. Lassen Sie niemanden in Ihre Geldbörse greifen. Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei - wählen Sie den Ruf 110!

