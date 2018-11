Polizeidirektion Neumünster / Fockbek / Kreis RD-ECK - Polizei ...

Fockbek / Kreis RD-ECK - Polizei lobt Kinder - Einladung zum Pressetermin

Fockbek / Kreis RD-ECK. Zwei Jungen (10, 11 Jahre) zeigten in Fockbek ein vorbildliches und umsichtiges Verhalten, als sie eine 86-jährige Dame an einem unbefestigten Weg in hilfloser Lage fanden. Die Jungen zögerten nicht und teilten sich auf. Während einer die Polizei rief und die Retter einwies, blieb sein Freund bei der alten Dame. Die Seniorin ist inzwischen wohlauf. Die Polizei in Fockbek lobt das Verhalten der Freunde ausdrücklich und lädt im Beisein der Eltern zu einem Pressetermin am Dienstag, 06.11.18, 14 Uhr, in die Diensträume der Polizeistation Fockbek (Rendsburger Straße 37) ein.

Sönke Hinrichs

