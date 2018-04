Polizeidirektion Neumünster / Hohn / Kreis RD-Eck. Brand

Hohn / Kreis RD-Eck. Brand

Hohn / Kreis RD-ECK - 180428-01-pdnms Brand Hohn / Kreis RD-ECK. Heute Nacht (28.04.18, 02:20h) brannte in Hohn ein leerstehendes Wohngebäude bis auf die Grundmauern nieder. Nachbarn bemerkten das Feuer erst, als das Gebäude bereits in voller Ausdehnung brannte. Drei eingesetzte freiwillige Feuerwehren waren vor Ort und sorgten dafür, dass die angrenzenden Wohnhäuser vor den Flammen geschützt waren. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an (07:50h). Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Wenke Schmüser

