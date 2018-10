Polizeidirektion Neumünster / Kronshagen/Kreis RD-ECK ...

Kronshagen/Kreis RD-ECK Containerbrand

Kronshagen - 181013-01-pdnms Containerbrand Kronshagen/Kreis RD-ECK. Heute in den frühen Morgenstunden (13.10.18, 04:11h) brannte ein Papiercontainer in voller Ausdehnung. Ein Anwohner (53) bemerkte den Brand des Containers, welcher sich auf einem Müllablageplatz zwischen den beiden Mehrfamilienhäusern befand, und verständigte sofort die Feuerwehr. Die kronshagener Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, so dass zu keinem Zeitpunkt die Anwohner der Wohngebäude gefährdet waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Wenke Schmüser

