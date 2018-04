Polizeidirektion Neumünster / L 307 / Schönhorst / Kreis RD-ECK ...

L 307 / Schönhorst / Kreis RD-ECK - Drei Insassen schwer verletzt

L 307 / Schönhorst / Kreis RD-ECK. Alle drei Insassen eines VW T5 wurden am frühen Samstagabend (31.03.18, 19.35 Uhr) auf der L 307 zwischen Flintbek und Schönhorst schwer verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen in eine Kieler Klinik gebracht werden. Nach ersten Feststellungen der Polizei in Molfsee war die Fahrerin (40) mit Fahrtrichtung Schönhorst offenbar aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich im Graben überschlagen und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem Dach liegen. Als Mitfahrer schwer verletzt wurden auch ihre beiden Söhne (12, 14). Lebensgefahr besteht zum Glück nicht. Das Fahrzeug wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 15000 Euro geschätzt.

