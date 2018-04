Polizeidirektion Neumünster / L 318 / Blumenthaler Berg / Kreis ...

L 318 / Blumenthaler Berg / Kreis RD-ECK - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

L 318 / Blumenthaler Berg / Kreis RD-ECK. Bei einem Auffahrunfall auf der L 318 in Höhe des Parkplatzes Blumenthaler Berg wurden heute (13.04.18, gegen 12 Uhr) die Unfallverursacherin (22) und die Beifahrerin (51) eines beteiligten Peugeot leicht verletzt. Beide Frauen wurden vorsorglich in Krankenhäuser nach Kiel gebracht. Der Fahrer (63) des Peugeot hatte wegen eines Linksabbiegers auf den Parkplatz verkehrsbedingt halten müssen. Die nachfolgende 22-jährige Fahrerin eines VW Golf erkannte das zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die L 318 war für rund 30 Minuten gesperrt.

