Polizeidirektion Neumünster / L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK - ...

L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK - Unfall nach Überholvorgang

L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK - 180928-3-pdnms Unfall nach Überholvorgang

L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK. Drei Menschen wurden heute (28.09.18, gegen 13 Uhr) bei einem Unfall auf der L 328 in Höhe Nortorf verletzt. Der Unfall ereignete sich zwischen den Abfahrten Bargstedt und Gnutz im Zuge eines Überholmanövers eines hellen Klein-Lkw. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer des Kleinlasters mit Fahrtrichtung Neumünster mehrere Autos einer Kolonne überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremste der Fahrer (51) eines entgegenkommenden Opel Corsa stark ab. Das erkannte ein nachfolgender Fahrer eines Ford Focus zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Opel auf. Der Fahrer des Lkw fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. In dem Opel wurde der Fahrer leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Rendsburg gebracht. Die Insassen (45 und 52) des Ford wurden ebenfalls leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus nach Kiel. Beide Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30000 Euro geschätzt. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nortorf unter der Rufnummer 04392 / 47100. Zu besonderen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht, da der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte.

Sönke Hinrichs

OTS: Polizeidirektion Neumünster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47769.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222