Polizeidirektion Neumünster / L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK - ...

L 328 / Nortorf / Kreis RD-ECK. Unbekannte stahlen von einem Lagerplatz der Straßenmeisterei an der L 328 neben der sogenannten "Bauernbrücke" insgesamt zehn H-Stahlträger (sieben Meter lang, 24 x 24 cm). Der Diebstahl wurde am 23.03.19 festgestellt. Tatzeitraum könnte der Monat März 2019 gewesen sein. Offenbar wurden die Träger über die angrenzende Koppel abtransportiert. Der Knick war mit einem Traktor überfahren worden und die Stahlträger auf die Koppel gezogen und verladen. Zum Verladen der Stahlträger war schweres Gerät erforderlich, zum Beispiel ein Traktor mit Frontlader. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Hinweise zum Verbleib der Träger nimmt die Polizei in Nortorf unter der Rufnummer 04392 / 47100 entgegen.

Polizeidirektion Neumünster Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222