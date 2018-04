Polizeidirektion Neumünster / L 48 / Westensee / Kreis RD-ECK - ...

L 48 / Westensee / Kreis RD-ECK - Unfallzeugen nach Motorradunfall gesucht

L 48 / Westensee / Kreis RD-ECK - 180412-1-pdnms Zeugen nach Motorradunfall gesucht

L 48 / Westensee / Kreis RD-ECK. Die Polizei in Achterwehr sucht nach dem tödlichen Motorradunfall am Sonntag (08.04.18, gegen 12 Uhr) Unfallzeugen. Der Unfall ereignete sich auf der L 48 aus Richtung Westensee kommend in Richtung Felde. In Höhe des Bosseer Schoor vernahm der vorausfahrende 48-jährige Motorradfahrer einen Schlag am Hinterrad. Ein 56-Jähriger war offenbar aufgefahren, gestürzt und hatte sich tödliche Verletzungen zugezogen. Siehe unsere Meldung 180409-1-pdnms. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04340 / 4310 zu melden.

Sönke Hinrichs

