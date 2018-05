Polizeidirektion Neumünster / Motorradfahrer nach ...

Motorradfahrer nach Verkehrsstraftaten gestellt

Neumünster - Kr. RD-ECK. Am gestrigen 05.05.2018, gegen 13.30 Uhr, konnte ein ziviler Videowagen des Polizeibezirksreviers Kiel einen "lebensmüden" Motorradfahrer stellen. Der 42 Jahre alte Fahrer einer zu einem Streetfighter umgebauten Kawasaki befuhr die kurvenreiche Landstraße zwischen Haby und Eckernförde in Fahrtrichtung Eckernförde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Als er dem Videowagen entgegenkam, wendete er sein Motorrad und versuchte sich mit dem Zivilwagen nun ein Rennen in Fahrtrichtung Haby zu liefern. Hierbei ging die Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit auch durch die Ortschaft Haby selbst, wobei dort gefährliche Überholmanöver durch den Motorradfahrer durchgeführt wurden. Auch im weiteren Verlauf der Fahrt in Richtung Sehestedt wurden solche Fahrmanöver durch den Motorradfahrer vollführt und Geschwindigkeiten von bis zu 150km/h erreicht. Teilweise lag die gefahrene Geschwindigkeit bei mehr als dem doppelten der auf dieser Strecke erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Schließlich konnte diese Fahrt dann durch die Polizei in Höhe Feldscheide gestoppt werden. Der Führerschein und auch das Motorrad des aus Fockbek stammenden Fahrers wurden beschlagnahmt und es wird ihn eine Strafanzeige mit entsprechend empfindlicher Strafe erwarten. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Jochen Lentföhr

