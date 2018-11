Polizeidirektion Neumünster / Neumünster - Betrunkene junge ...

Neumünster - Betrunkene junge Männer lösten Polizeieinsatz aus

Neumünster - 181119-2-pdnms Betrunkene junge Männer lösten Polizeieinsatz aus

Neumünster. Insgesamt sechs betrunkene Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren trafen Polizeibeamte am späten Freitagabend (16.11.18, 22.10 Uhr) auf der Freifläche hinter der Anscharkirche an. Die jungen Männer würden sich dort lautstark aufhalten und randalieren. Der Anruf erreichte die Polizei aus der Anscharkirche. Dort fand ein Gottesdienst statt. Aus der Gruppe heraus sei gegen die Nebeneingangstür der Kirche geschlagen worden. Beim Eintreffen der Beamten verhielten sich zwei 19- und 21-jährige Männer besonders aggressiv. Weitere Funkstreifenbesatzungen wurden zur Unterstützung herbeigerufen. Auch das beruhigte die beiden jungen Männer nicht, sodass ihnen Handfesseln angelegt wurden. Auf Nachfrage gaben sie falsche Personalien an. Die Männer wurden zunächst zur Wache mitgenommen, von dort aber später entlassen. Alcotests ergaben Werte von mehr als einem beziehungsweise mehr als zwei Promille Atemalkohol. Die übrigen jungen Männer waren bereits vorher des Platzes verwiesen worden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Störung der Religionsausübung und falscher Namenangabe.

Sönke Hinrichs

OTS: Polizeidirektion Neumünster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/47769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_47769.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222