Polizeidirektion Neumünster / Neumünster - Fußgänger nach ...

Neumünster - Fußgänger nach Unfall verletzt

Neumünster - 180928-1-pdnms Fußgänger nach Unfall verletzt

Neumünster. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde heute (28.09.18, 11.40 Uhr) ein 86-jähriger Fußgänger verletzt. Der Senior hatte vom Wochenmarkt kommend in Richtung Holstenstraße den Großflecken überqueren wollen. Dabei lief er gegen das Heck eines in Richtung Rathaus fahrenden Seat Ibiza. Die Fahrerin (40) war mit geringem Tempo schon fast an dem Fußgänger vorbei, als dieser gegen das Auto lief und stürzte. Mit Kopfverletzungen wurde der 86-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Er soll über Nacht stationär aufgenommen werden.

Sönke Hinrichs

